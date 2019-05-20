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В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ пройдет крестный ход и общеепархиальное молитвенное стояние у стен ОГА

20.05.2019 / 16:59
Крестный ход и молитвенное стояние вызваны систематическим нарушением прав верующих Украинской Православной Церкви

В Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви пройдет крестный ход и общеепархиальное молитвенное стояние у стен Черновицкой обладминистрации.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Черновицко-Буковинскую епархию, 23 мая в Черновцах состоится общеепархиальный крестный ход и молитвенное стояние.

Крестный ход начнется в 8.30 от Кафедрального собора УПЦ Черновцов и пройдет по улице Кобылянской к Черновицкой ОГА. Крестный ход возглавит митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий.

В 9.00 начнется молитвенное стояние на площади перед Черновицкой ОГА .

Как сообщалось ранее, круглосуточное молитвенное стояние у стен ОГА вызвано захватом храма в селе Товтры 18 мая.

«Крестный ход и молитвенное стояние вызваны систематическим нарушением прав верующих Украинской Православной Церкви. Должностные лица ОГА ведут целенаправленную рейдерскую и дискриминационную политику, направленную на уничтожение Украинской Православной Церкви на Буковине. Без ведома религиозных общин, без консультаций, обсуждения и выслушивания мнения верующих и.о. главы Черновицкой ОГА Михаил Павлюк систематически отдает распоряжения о принудительном переводе канонических храмов в религиозную организацию ПЦУ», - рассказали в пресс-службе епархии.

Источник: Inpress.ua
церковь, Буковина, Черновцы, УПЦ, молитвенное стояние
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