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Зеленский утвердил Венедиктову в составе СНБО

25.03.2020 / 17:59
Президент Владимир Зеленский утвердил генерального прокурора Ирину Венедиктову в составе Совета национальной безопасности и обороны.

Соответствующий указ №107/2020 опубликован на сайте главы государства", - отмечается в документе.

"Утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Венедиктову Ирину Валентиновну — генерального прокурора", - отмечается в документе.

Напомним, Верховная Рада 17 марта дала согласие на назначение Ирины Венедиктовой генпрокурором. В тот же день Президент Владимир Зеленский подписал указ о ее назначении генпрокурором.

Источник

указ, СНБО, Зеленский, Венедиктова
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