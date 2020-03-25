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Митрополит Онуфрий передал детской больнице в Черновцах аппарат для искусственной вентиляции легких и защитные костюмы

25.03.2020 / 17:50
Митрополит Онуфрий передал детской больнице в Черновцах аппарат для искусственной вентиляции легких и защитные костюмы
Митрополит Онуфрий Источник: Центр информации УПЦ
В благотворительную помощь вошли современный аппарат ИВЛ, рассчитанный на одновременную работу для двоих пациентов, а также сто защитных водоотталкивающих костюмов многоразового использования и сто очков для медицинского персонала больницы

Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий передал детской больнице в Черновцах медицинское оборудование и защитные костюмы.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на телеканал «112 Україна», в благотворительную помощь вошли современный аппарат ИВЛ, рассчитанный на одновременную работу для двоих пациентов, а также сто защитных водоотталкивающих костюмов многоразового использования и сто очков для медицинского персонала больницы.

Митрополит Онуфрий особо подчеркнул важность молитвы в сложный период пандемии.
«В борьбе с коронавирусом, необходимо все. Нужно и санитарные правила, санитарные нормы выполнять и необходимо молиться, потому что эта болезнь поражает и тело, и душу», - отметил Блаженнейший.

Он призвал православных не отчаиваться, соблюдать требования гигиены в дни карантина и молиться за медиков.

«В сложных обстоятельствах, которые мы сегодня переживаем, проявляются лучшие человеческие качества - любовь и помощь ближнему. Нам, православным христианам, вместе с требованиями санитарии и гигиены очень важно молиться, чтобы преодолеть отчаяние. Особенно мы молимся за наших врачей, оказавшихся на передовой этой проблемы», - напомнил Блаженнейший митрополит Онуфрий.

Как сообщалось ранее, во всех храмах Украинской Православной Церкви за Божественной литургией в течение карантина будут молиться о медицинских работниках, а во всех монастырях УПЦ подготовят помещения для возможного приема больных коронавирусом COVID-19.

Источник: Inpress.ua
упц
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