Ермак: Украина передала список на обмен на заседании ТКГ

Об этом помощник президента Андрей Ермак заявил в комментарии журналистам 30 января.

Прямая речь: "Список был передан на заседании Трёхсторонней контактной группы".

По словам Ермака, те два трека, о которых говорил президент Владимир Зеленский (обмен с Россией и с ОРДЛО), "сегодня в работе, и никто темпа, который взяли по обмену – чтобы в максимально быстрые строки все наши граждане были освобождены, – не снижает".

Напомним: 23 января президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры и готовит два списка на освобождение украинцев, удерживаемых в России и на временно оккупированной территории.

7 сентября 2019 года в рамках обмена с Россией в Украину вернулись 35 удерживаемых украинцев, в Россию передали 35 российских и украинских граждан, которых в Украине судили за различные уголовные преступления.

29 декабря 2019 года в рамках обмена с группировками "ДНР" и "ЛНР", которых поддерживает Россия, из ОРДЛО на подконтрольную Украине территорию вернулись 76 человек. Киев выдал оккупантам Донбасса 124 человека.

31 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Они, в частности, договорились о согласовании списков для освобождения преследуемых Россией крымчан, а также россиян, содержащихся под стражей в Украине.

Сообщалось, что новый обмен может состояться уже этой зимой при наличии соответствующих условий.

По словам представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерии Лутковской, на территории ОРДЛО незаконно удерживают еще порядка 300 человек: в отношении 101 человека у Киева есть подтверждающие документы, а в отношении примерно 200 человек – только информация от родственников.

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