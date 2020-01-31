В Днепре священник УПЦ ответил провокаторам, пытавшимся сорвать открытие православного кинофестиваля

В Днепре организаторы международного православного кинофестиваля «Киноассамблея на Днепре» опровергли обвинения о «пропаганде русского мира» и заявили, что документальные фильмы программы - вне политики.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «Радио. Свобода», вчера несколько десятков активистов в масках, с фаерами и плакатами «Нет русскому миру!» и «Свободу узникам Кремля» блокировали вход в здание, где проходила церемония открытия фестиваля документального христианского кино.

«Мы не для этого здесь собрались. Мы сейчас говорим о кино, о режиссерах, это художники. Мы не говорим о войне, потому что война – это тема, которая всем болит», - отметил руководитель Центра православной культуры «Лествица» протоиерей Игорь Собко.

В комментарии для «Радио Свобода» организаторы «Киноассамблеи» отметили, что все представленные на фестивале фильмы - вне политики. Среди лент-участниц - фильмы из разных стран: Беларуси, Грузии, России, Украины, Сербии, Армении и Азербайджана.

Часть протестующих, оставив за дверью плакаты, смогла попасть в зрительный зал, чтобы, по их словам, «проконтролировать, не содержат фильмы пророссийскую пропаганду». Там они сразу после объявления начала фестиваля спели гимн Украины.

В то же время другая часть пикетчиков блокировала вход в здание, не пропуская часть зрителей.

В полиции заявили, что в целом акция была мирной.

Как сообщалось ранее, «Международная Киноассамблея на Днепре» впервые состоялась в 2010 году. Главная цель фестиваля - популяризация документального киноискусства и создание благоприятных условий для развития современного документального кино в Украине.