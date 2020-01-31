Войти | Зарегистрироваться
13:26

пятница,
31 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Днепре священник УПЦ ответил провокаторам, пытавшимся сорвать открытие православного кинофестиваля

31.01.2020 / 11:53
В Днепре священник УПЦ ответил провокаторам, пытавшимся сорвать открытие православного кинофестиваля
Акция протеста Источник: Наше місто
Часть протестующих, оставив за дверью плакаты, смогла попасть в зрительный зал, чтобы, по их словам, «проконтролировать, не содержат фильмы пророссийскую пропаганду»

В Днепре организаторы международного православного кинофестиваля «Киноассамблея на Днепре» опровергли обвинения о «пропаганде русского мира» и заявили, что документальные фильмы программы - вне политики.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «Радио. Свобода», вчера несколько десятков активистов в масках, с фаерами и плакатами «Нет русскому миру!» и «Свободу узникам Кремля» блокировали вход в здание, где проходила церемония открытия фестиваля документального христианского кино.

«Мы не для этого здесь собрались. Мы сейчас говорим о кино, о режиссерах, это художники. Мы не говорим о войне, потому что война – это тема, которая всем болит», - отметил руководитель Центра православной культуры «Лествица» протоиерей Игорь Собко.

В комментарии для «Радио Свобода» организаторы «Киноассамблеи» отметили, что все представленные на фестивале фильмы - вне политики. Среди лент-участниц - фильмы из разных стран: Беларуси, Грузии, России, Украины, Сербии, Армении и Азербайджана.

Часть протестующих, оставив за дверью плакаты, смогла попасть в зрительный зал, чтобы, по их словам, «проконтролировать, не содержат фильмы пророссийскую пропаганду». Там они сразу после объявления начала фестиваля спели гимн Украины.

В то же время другая часть пикетчиков блокировала вход в здание, не пропуская часть зрителей.

В полиции заявили, что в целом акция была мирной.

Как сообщалось ранее, «Международная Киноассамблея на Днепре» впервые состоялась в 2010 году. Главная цель фестиваля - популяризация документального киноискусства и создание благоприятных условий для развития современного документального кино в Украине.

Источник: Inpress.ua
упц
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
31 января
30 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.