Ермак: никакой встречи с Путиным в Израиле не было, и Украина о ней не просила

Об этом помощник президента Андрей Ермак заявил на встрече из журналистами 30 января.

Прямая речь: "Никакой встречи с Путиным в Израиле не было. Все, что распространялось в СМИ и какие-то заявления Ушакова, не соответствуют действительности. Никаких запросов о встрече не было".

По его словам, президент передал места своей делегации на Всемирном форуме памяти Холокоста не из-за Путина, который там выступал.

Ермак добавил, что тема Холокоста президенту близка и его растрогало, что люди, которые пережили эту трагедию, не могли попасть на Форум, поэтому он и решил передать свои места им.

Напомним: 22 января помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Зеленский просил о встрече с Владимиром Путиным во время визита в Израиль.

В ответ на вопрос, пришлось ли Кремлю отказать во встрече с Зеленским, Ушаков ответил: "Никто никому не отказывал, просто от многих государств поступают предложения о встрече, с учетом графика эти встречи, по крайней мере длительные, невозможны".

В Израиле встреча не состоялась, а украинский президент и его делегация передала свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста, где выступал Путин.

Утром 23 января Зеленский прилетел в Израиль. Основным пунктом визита было участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц. Кроме того, планировались встречи с руководством Израиля и представителями израильских деловых кругов.

Однако украинская делегация во главе с Зеленским передала свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста тем, кто пережил эту трагедию и не может попасть на форум, но все остальные израильские мероприятия с участием президента Украины состоятся.

Израильский мемориальный центр Яд Вашем озадачило заявление Зеленского.

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