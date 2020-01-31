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В Черногории на иконе обнаружили слезные потоки

31.01.2020 / 11:36
В Черногории на иконе обнаружили слезные потоки
Ютуб Источник: Srbin.info
На следующий день после празднования памяти особо чтимого в СПЦ преподобного Саввы Сербского, 28 января, на иконе, находящейся в северно-восточном регионе Черногории Пипери, служащие храма обнаружили слезные потоки

В одном из храмов Черногорско-Приморской митрополии Сербской Православной Церкви «заплакала» икона преподобного Стефана Пиперского.

Об этом сообщил сайт «Srbin.info» cо ссылкой на группу «Сербское Объединение».

На следующий день после празднования памяти особо чтимого в СПЦ преподобного Саввы Сербского, 28 января, на иконе, находящейся в северно-восточном регионе Черногории Пипери, служащие храма обнаружили слезные потоки.

Как пояснило «Сербское Объединение», участники медиа-группы не имеют благословения сообщать местонахождение «плачущей» иконы, «чтобы не нарушать покой тех, кто заботится о святом и кто молится Господу Иисусу Христу».

«У нас есть благословение, чтобы сообщить верующим о чуде, и тот, кто имеет сердца и глаза, поверит и покается», – прокомментировала опубликованное в YouTube видео с иконой редакция группы.

Источник: Inpress.ua
икона
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