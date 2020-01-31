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Зеленский временно ввел безвизовый режим для граждан Великобритании

31.01.2020 / 11:15
Безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через Украину введен для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, введен на временной основе с 31 января 2020 по 30 января 2021 года.

Соответствующий указ №28/2020 от 29 января за подписью президента Украины Владимира Зеленского опубликован на сайте главы Украинского государства.

"Ввести в период с 31 января 2020 года по 30 января 2021 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней", - говорится в тексте указа.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Источник 

безвизовый режим, Великобритания, Зеленский
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