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Зеленский пригласил герцога и герцогиню Кембриджских в Украину

08.10.2020 / 17:59
Президент Владимир Зеленский на встрече с герцогом и герцогиней Кембриджскими пригласил их посетить Украину и отметил важность поддержки межчеловеческих контактов.

Как сообщает Офис Президента в Фейсбуке, это первая аудиенция Президента Владимира Зеленского у членов королевской семьи.

Отмечается, что во время аудиенции Его Величество принц Уильям подчеркнул важность официального визита Президента Украины в Великобританию.

В свою очередь Зеленский заявил о теплом приеме, который чувствует украинская делегация в Великобритании, и важности поддержки межчеловеческих контактов.

«Человеческие контакты всегда самые важные для страны. Украина и Великобритания разделяют видение по многим вопросам», - сказал глава государства.

Во время встречи состоялся обмен мнениями по ряду вопросов международной повестки дня, в частности относительно экологических инициатив, а также двустороннего взаимодействия по вопросам медицинской реабилитации военнослужащих, гендерного и социального равенства, противодействия домашнему насилию.

Собеседники также обсудили необходимость тесной координации стран мира для преодоления пандемии коронавируса и обеспечения равного доступа государств к вакцине в случае ее разработки.

Владимир Зеленский пригласил герцога и герцогиню Кембриджских посетить Украину с визитом.

Источник

Великобритания, Зеленский
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