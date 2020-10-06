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Зеленский 7-8 октября посетит с официальным визитом Великобританию

06.10.2020 / 14:43
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой 7-8 октября посетит с официальным визитом Великобританию, сообщает пресс-служба президента.

"Запланированы переговоры главы государства с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после которых состоится подписание украинско-британского соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве", - указывается в сообщении.

Также запланировано подписание ряда других двусторонних документов о сотрудничестве в сфере обороны и финансовой поддержки двусторонних проектов

В рамках визита предусмотрена аудиенция Зеленского с женой с герцогом и герцогиней Кембриджскими, а также встречи главы государства со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Гойлом, лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом, посещение Лондонской фондовой биржи и встреча с британскими инвесторами.

5 октября посольство Великобритании в Украине опубликовало в своем Twitter сообщение, в котором заверило в поддержке независимости и территориальной целостности Украины. "Как нации-единомышленники, стоящие плечом к плечу, наши страны разделяют ряд общих ценностей и являются поборниками международных правовых порядков", - говорится в сообщении.

В посольстве также сообщили, что благодаря совместным военным учениям Великобритания улучшает свое военное взаимодействие с Украиной, а более 18 тыс. военных ВСУ прошли обучение в рамках тренировочной миссии "Orbital". Кроме того, 50 тысяч украинских офицеров и солдат прошли финансируемые Великобританией курсы английского языка.

Источник

Великобритания, Зеленский
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