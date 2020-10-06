В Минздраве назвали условие возвращения к жесткому карантину

Более жесткое соблюдение карантинных норм напрямую влияет на уменьшение количества больных коронавирусом.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба ведомства.

"Понятно, что локдаун - это лучший путь, чтобы разорвать цепь передачи инфекции. Но нам также нужно было найти баланс между экономикой и противоэпидемическими мерами, чтобы не останавливать экономику. Я считаю, что мы нашли такой баланс, но одновременно необходимо и в дальнейшем выполнять все рекомендации Минздрава", - заявил он.

При этом Степанов отметил, что жесткие ограничения помогают снизить уровень заболеваемости коронавирусом.

"24 сентября, когда Тернополь перешел в "красную" категорию эпидемической опасности, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за 14 дней составлял 615 больных. Через неделю он снизился до 484", - добавил он.

Напомним, 5 октября вступило в силу новое карантинное зонирование. "Красная зона" действует в двух городах - Канев и Тернополь.

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