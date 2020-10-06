Войти | Зарегистрироваться
23:15

вторник,
06 октября
Онлайн
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Семья священника УПЦ нуждается в помощи для лечения полуторагодовалого сына

06.10.2020 / 15:57
Семья священника УПЦ нуждается в помощи для лечения полуторагодовалого сына
Источник: Центр информации УПЦ
Малыш часто проходит курсы реабилитации, лечения и это дает результат – он уже может переворачиваться и понемногу сидеть

Многодетная семья священника не может собственными силами справиться с большими финансовыми затратами, которых требует лечение, и просит о помощи в восстановлении полуторагодовалого Кирилла.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Blago.church.ua, оказать помощь мальчику просят его родители – клирик Киевской епархии иерей Владимир Слободнюк и матушка Екатерина.

Кирилл нуждается в дорогостоящей реабилитации, в том числе за границей.

В семье воспитываются трое детей: 6, 3 года и 1,4. Самому меньшему поставили диагноз: фенилкетонурия (непереносимость белка), но поскольку определили заболевание с огромным опозданием, ребёнок ел обычную еду, и это привело к образованию микроцефалии: некоторые структуры головного мозга зажаты и блокируют даже физическое развитие. Сейчас у ребенка психомоторная задержка.

Малыш часто проходит курсы реабилитации, лечения и это дает результат – он уже может переворачиваться и понемногу сидеть. В ближайшее время ему необходимы реабилитация в НИИ «Детской и семейной психиатрии» у профессора Рахманова (Днепр), массажи, ЛФК, биорезонансная терапия, коррекция позвоночника, лечение у неврологов. Если Бог благословит, Кирилл отправится в центр Атлантис (Бельгия).

«Если ваше сердце расположено помочь, то во имя Божие сделайте доброе дело», – обращаются к неравнодушным людям родители Кирилла.

Помочь Кириллу можно тут.

Телефон мамы: (068) 786-73-20, Слободнюк Екатерина Сергеевна.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
6 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.