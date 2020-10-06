Семья священника УПЦ нуждается в помощи для лечения полуторагодовалого сына

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Алиев требует международных гарантий вывода войск Армении
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Нагорный Карабах: между Арменией и Азербайджаном возобновились бои
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10% населения планеты могли заболеть на COVID-19 – ВОЗ
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Баку выдвинул Еревану условие для прекращения огня в Карабахе
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Пашинян об участии России в боях в Карабахе: это возможно, но при определенных условиях
- 15:14
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В ЕС еще не видят оснований говорить о "регрессе" в антикоррупции, но опасность есть
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Совет НБУ объявил недоверие и выговор замам главы Нацбанка из команды Смолия
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16:48
Повышение зарплат учителям снова "заморозили" - Геращенко
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Шмыгаль: в сентябре госбюджет выполнен на 115%
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СБУ раскрыла схему по "отмыванию" доходов на рынке ценных бумаг на более 2,8 млрд грн
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Правозащитники насчитали более 250 задержанных во время протестов в Беларуси
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В Японии начали производить УФ-лампу, убивающую коронавирус
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В Авдеевке мужчина пытался отправить по почте боеприпасы и взрывчатку
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Во Львовской области автомобиль слетел с трассы
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Три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США патрулируют в небе над Украиной
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В Киеве маршрутка на переходе сбила людей: есть погибшая и пострадавшие05.10.2020 / 09:18Последние новости рубрики
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Расчленил пенсионера и выдавал себя за его внука: силовики раскрыли убийство в Киеве
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В Минске митинговали 100 тысяч лиц, в Беларуси сотня задержанных
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09:03
В Минске ОМОН с применением силы разогнал "женский марш"
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В Харькове легковушка протаранила "скорую", есть пострадавшие
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Почти 400 телевизоров для одного кадра: крупнейшая в мире камера сделала суперснимок
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