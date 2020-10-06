Войти | Зарегистрироваться
23:15

вторник,
06 октября
Онлайн
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Буковине настоятель захваченного храма УПЦ приглашает верующих вместе возвести новый храм

06.10.2020 / 15:59
На Буковине настоятель захваченного храма УПЦ приглашает верующих вместе возвести новый храм
Источник: Центр информации УПЦ
3 октября верующие всего за день положили 20 тыс кирпичей.

На Буковине настоятель и верующие приглашают всех, кто может возводить стены, приобщиться к богоугодному делу строительства храма в селе Кальновцы, чья церковь была захвачена представителями ПЦУ в 2019 году.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, ранее епархия опубликовала обращение настоятеля и верующих о том, что религиозная община села Кальновцы нуждается в помощи кладки стен храма.

Строительство храма в честь святого великомученика Пантелеймона продолжается и совершается собственными силами каждую субботу.

Так, 3 октября верующие всего за день положили 20тыс  кирпичей.

«Все люди положили кирпичи в то сокровище, которое зачтено на небе и которое "ни моль, ни ржа не истребляют и воры не подкапывают и не крадут" (Мф. 6:20), потому что оно сохранено на небесах», – отмечают в епархии.

Также со словами поддержки, советами и помощью звонили верующие из других епархий Украинской Православной Церкви. Настоятель храма и верующие очень благодарны за такую неожиданную и весомую поддержку.

Помочь в строительстве можно, предварительно связавшись по указанным телефонам.

Настоятель храма протоиерей Антоний:  +38 097 814 9554, +38 099 918 82 95.
Староста храма Дмитрий: +38 050 879 85 93.
Ответственный за строительство Иван Козмуляк: +38 050 978 18 49.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
6 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.