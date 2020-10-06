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Раде рекомендуют смягчить пожизненный срок

06.10.2020 / 16:17
Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует парламенту заменить пожизненное заключение на более мягкое наказание.

Соответствующий законопроект №4049 рекомендуют принять за основу.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Рады.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект №4049 за основу с предложениями комитета", - указано в сообщении.

В проекте предусмотрен механизм смягчения пожизненного наказания. Его можно применить после того, как лицо, осужденное к пожизненному лишению свободы, отбыло его не менее 10 лет. Затем гражданин получит право по соответствующей процедуре, на основании выводов и анализа личности, обратиться по поводу замены пожизненного лишения свободы срочным наказанием со сроком на 15 лет минимум.

"То есть приговоренный к лишению свободы в случае принятия этого законопроекта будет находиться в местах лишения свободы не менее 25 лет - 10 до момента обращения и 15 лет после момента обращения", - обращают внимание в комитете.

Кроме того, законопроект убирает такую санкцию как "административный арест" и предлагает сократить срок рассмотрения апелляции на такую санкцию.

Члены комитета подчеркнули, что для таких изменений не время. Они предлагают не поддерживать эту норму в документе.

Напомним, в июле президент Владимир Зеленский выступил за пожизненное заключение для водителей, которые в состоянии опьянения создают аварийную ситуацию на дороге, влекущую гибель человека.

Источник

пожизненное заключение, ВР
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