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Експерт: Контрнаступальна операція в Курській області – катастрофа для путіна та його генералів

12.11.2024 / 15:23
Війська рф вже три дні проводять велику контрнаступальну операцію в Курській області, щоб видавити звідти українські сили. Однак російська армія зазнає величезних втрат і змогла відбити лише два невеликі села: Погребки та Дар'їно.

Про це повідомляє експерт BILD Юліан Репке.

"Попередні територіальні зміни після трьох днів масованого російського контрнаступу в Курській області. В результаті росія втратила 28 одиниць бронетехніки (в основному сучасні БТР-82А) та понад 200 солдатів убитими або пораненими. Яка катастрофа для володимира путіна та його генералів", - зазначає Репке.

Раніше американська газета The New York Times писала, що москва зібрала на Курщині до 50 000 солдатів із росії та КНДР.

Нагадаємо, три потужні бригади ЗСУ ведуть щільний бій з морпіхами противника та північнокорейськими солдатами, які нападають з двох напрямків в Курській області рф. росіянам це коштує десятків одиниць техніки та сотень життів. Forbes зазначає, що в селі Погребки вже утворились "кладовища" БТРів з великою кількістю мертвих російських агресорів.

Курщина, Репке
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