Костенко: Комендатура у Курській області створена з згідно з нашим законодавством, а також Женевською конвенцією

Про це він сказав Українським Новинам.

"Комендатура наша створена з згідно з нашим законодавством, а також згідно з Женевською конвенцією та міжнародним правом. Згідно з міжнародним правом, держава, яка окуповує частину території, по факту, несе відповідальність за те населення, яке там є", – наголосив нардеп.

На його думку, встановлення комендатури на Курщині та наведення там порядку – це "якраз питання про те, що ми дотримуємось міжнародного права".