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Костенко: Комендатура у Курській області створена з згідно з нашим законодавством, а також Женевською конвенцією

22.08.2024 / 11:14
Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, депутат від фракції "Голос" Роман Костенко переконаний, що військова комендатура у Курські області створена згідно з Женевською конвенцією і міжнародним правом.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Комендатура наша створена з згідно з нашим законодавством, а також згідно з Женевською конвенцією та міжнародним правом. Згідно з міжнародним правом, держава, яка окуповує частину території, по факту, несе відповідальність за те населення, яке там є", – наголосив нардеп.

На його думку, встановлення комендатури на Курщині та наведення там порядку – це "якраз питання про те, що ми дотримуємось міжнародного права".

Костенко, Курщина
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