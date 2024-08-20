Войти | Зарегистрироваться
21:17

среда,
21 августа
Онлайн
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
Країна
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Країна
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Стано: Україна має абсолютне право захищати себе, і це жодним чином не пов’язано із процесом вступу до ЄС

21.08.2024 / 18:30
Україна має право захищатися на території росії, а операція Сил оборони на Курщині є наслідком незаконних дій російського диктатора володимира путіна.

Про це заявив речник Єврокомісії з закордонних справ і політики безпеки Петер Стано під час брифінгу в Брюсселі.

У Стано попросили надати оцінку заяві президента Володимира Зеленського про те, що ЗСУ розширили контроль у Курській області до 92-х населених пунктів, зважаючи на кандидатський статус України.

Речник ЄС сказав, що Україна третій рік веде оборонну війну із жорстким агресором. Він наголосив, що дії українських військ на території росії є лише результатом і наслідком незаконних дій путіна.

«Україна має абсолютне право захищати себе, і це жодним чином не пов’язано із процесом вступу до ЄС, оскільки це паралельний шлях, який прокладається між Україною та Європейським Союзом», – сказав Стано.

Стано, Курська область
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
21 августа
20 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.