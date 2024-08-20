Стано: Україна має абсолютне право захищати себе, і це жодним чином не пов’язано із процесом вступу до ЄС

Про це заявив речник Єврокомісії з закордонних справ і політики безпеки Петер Стано під час брифінгу в Брюсселі.

У Стано попросили надати оцінку заяві президента Володимира Зеленського про те, що ЗСУ розширили контроль у Курській області до 92-х населених пунктів, зважаючи на кандидатський статус України.

Речник ЄС сказав, що Україна третій рік веде оборонну війну із жорстким агресором. Він наголосив, що дії українських військ на території росії є лише результатом і наслідком незаконних дій путіна.

«Україна має абсолютне право захищати себе, і це жодним чином не пов’язано із процесом вступу до ЄС, оскільки це паралельний шлях, який прокладається між Україною та Європейським Союзом», – сказав Стано.