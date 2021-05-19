ЕС возмущен беспределом, который допускает украинская власть в отношении Медведчука

Об этом заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

Он подчеркнул, что в ЕС понимают важность защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины любыми законными средствами, но при этом ЕС ожидает, что действия украинской власти не будут выходить за рамки законодательства.

«Мы надеемся, что Украина обеспечит надлежащую правовую процедуру в ходе продолжающегося разбирательства (по делу Медведчука. – Ред.)», – сказал Петер Стано.

Напомним, 13 мая состоялось заседание Печерского районного суда города Киева, на котором избиралась мера пресечения народному депутату Украины, председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку. Офис генерального прокурора обвиняет политика в государственной измене и нарушении обычаев войны. Комментируя эти обвинения, парламентарий заявил, что информация, изложенная в материалах дела, лишний раз доказывает: цель данного расследования – политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии в Украине.