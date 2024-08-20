Зеленський відзначив роботу Ради, яка ухвалила закон про заборону релігійних організацій пов’язаних з рф

Глава держави записав відеозвернення.

"Хочу сьогодні відзначити роботу Верховної Ради України. Ухвалено закон щодо нашої духовної незалежності. Це те, про що ми говорили з членами Ради церков і релігійних організацій", - сказав Зеленський.

Президент повідомив, що днями буде говорити з представниками Вселенського патріарха Варфоломія.

"Ми будемо й надалі зміцнювати Україну, наше суспільство", - сказав глава держави.

Також президент відзначив ухвалення парламентом закону про статус військових, які воюють на території російської федерації.

"Сьогодні ж ухвалено закон на підтримку наших воїнів, які здійснюють наші захисні операції в російському прикордонні. Всі виплати, премії та нагороди точно будуть на них поширені від першого дня операції. Я очікую документи з парламенту", - сказав Зеленський.

"Дякую усім, хто б'ється і працює заради нашої держави, заради наших людей", - звернувся президент.