Войти | Зарегистрироваться
21:17

среда,
21 августа
Онлайн
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
Країна
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Країна
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

У МО України назвали ключові завдання своєї антикорупційної програми

21.08.2024 / 16:25
20 серпня 2024 року Міністерство оборони України розпочало публічне обговорення проєкту наказу "Про затвердження Антикорупційної програми Міністерства оборони України на 2024-2026 роки".

Про це йдеться на сайті відомства.

Антикорупційна програма Міноборони спрямована на запобігання, виявлення та протидію корупції, забезпечення дотримання стандартів доброчесності та виконання вимог антикорупційного законодавства. Проєкт розроблений відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та враховує Антикорупційну стратегію на 2021-2025 роки.

Ключовими завданнями програми є створення культури нульової толерантності до корупції, забезпечення прозорості та підзвітності в діяльності Міністерства, підтримка міжнародного співробітництва у сфері боротьби з корупцією. Вона також передбачає імплементацію міжнародних стандартів, співпрацю з громадськими організаціями та підвищення рівня обізнаності громадян щодо антикорупційних ініціатив.

У відомстві зазначають, що керівництво Міноборони зобов'язується забезпечити реалізацію антикорупційних заходів на всіх рівнях. Відповідальність за моніторинг виконання програми покладено на уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції, який регулярно звітуватиме про прогрес та ефективність впроваджених заходів.

Проєкт наказу розміщено на офіційному вебсайті Міноборони.

У відомстві наголошують, що зауваження та пропозиції приймаються протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення оголошення на електронну адресу Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України: [email protected].

"Міністерство оборони України запрошує всіх зацікавлених осіб долучитися до обговорення та надати свої пропозиції щодо вдосконалення Антикорупційної програми", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Міноборони
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
21 августа
20 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.