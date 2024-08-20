Войти | Зарегистрироваться
21:17

среда,
21 августа
Онлайн
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
Країна
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Країна
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Рада заборонила діяльність рпц в Україні

21.08.2024 / 11:14
Верховна Рада підтримала заборону російської православної церкви (рпц) та афілійованих з нею організацій в Україні. Відповідний законопроект ухвалено у другому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка.

"За" віддали свої голоси 265 народних обранців. За словами Железняка, закон набере чинності через 30 днів з дня його опублікування.

"Але окрім одного пункту - згідно з ним громади УПЦ мп матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв’язки з рпц", - написав парламентар.

Як голосували нардепи (по фракціях):

"Слуга народу" - 173

"Європейська солідарність" -25

"Батьківщина" - 17

"Платформа за життя та мир" - 1

"За майбутнє" - 9

"Голос" - 18

"Довіра" - 11

"Відновлення України" - 0

Позафракційні - 11 голосів.

Про що закон

Ст. 5 закону "Про свободу совісті та релігійні організації" доповнюється формулюванням, з якого випливає, що не допускається діяльність релігійних організацій, які афілійовані з центрами впливу церкви, керівний центр якої знаходиться в Російській Федерації.

Частина 16 ст. 6 доповнюється пунктом про те, що у разі виявлення порушень діяльність релігійної організації може бути припинена у судовому порядку за позовом центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері релігії (або за позовом прокурора).

Закон набирає чинності за місяць з дня опублікування. Відповідно, документ ще має підписати президент.

упц мп, рпц
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
21 августа
20 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.