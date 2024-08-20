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Стефанчук: Підготовка до опалювального сезону є критично важливою

21.08.2024 / 10:12
Верховна Рада ухвалюватиме рішення, що стосуються підготовки до зими, у пріоритетному порядку.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, на цьому Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук наголосив на Конгресі місцевих та регіональних влад при Президентові України.

«Ми всі розуміємо, що підготовка до опалювального сезону є критично важливою, і маємо всі активно долучитися до цього процесу - кожен на своєму напрямку…. Я хочу окремо зазначити, що всі рішення, які потрібні від парламенту, будуть ухвалені у пріоритетному порядку. Адже проходження опалювального сезону 2024 - 2025 є вкрай важливим для нашої держави. Без перебільшення - це питання національної безпеки», - сказав він.

Стефанчук нагадав, що Верховна Рада вже ухвалила пакет законопроєктів, спрямований на підвищення енергоефективності та енергонезалежності України. Зокрема, йдеться про акти №11258 та №11259. Вони передбачають звільнення від оподаткування ввізним митом та ПДВ на обладнання для енергетики, яке ввозиться до України.

Окремо спікер акцентував на важливості питання щодо пошуку додаткових джерел для наповнення дохідної частини місцевих бюджетів. Він підкреслив, що «парламент відкритий до чесної та фахової дискусії з цього питання з усіма зацікавленими сторонами».

«Разом із тим хочу зазначити, що в парламенті знаходиться законопроєкт №10383 про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» щодо компенсації різниці в тарифах. Я відчуваю, це буде складна, але, сподіваюся, професійна дискусія. Ми готові до пошуку рішень разом із вами, дорогі колеги, які максимально наближені до питань місцевого розвитку», - зазначив Стефанчук.

Стефанчук
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