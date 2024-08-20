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Рада прийняла законопроєкт щодо звільнення військовослужбовців від кримінальної відповідальності за дезертирство

21.08.2024 / 09:10
Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт, який дає можливість звільняти військовослужбовців від кримінальної відповідальності за вчинене вперше правопорушення у вигляді самовільного залишення військової частини або місця служби та дезертирства.

Про це повідомила народний депутат Ірина Геращенко (фракція "Європейська солідарність").

"ВР у цілому внесла зміни до КК, КПК та інших законодавчих актів щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за злочини проти встановленого порядку несення або проходження військової служби під час дії воєнного стану", - написала Геращенко в телеграм-каналі.

Вона зазначила, що за законопроєкт у цілому проголосували 270 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок.

За словами Геращенко, законопроєкт передбачає, що під час війни військовослужбовці, які вперше самовільно залишили частину або дезертирували, можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності, якщо добровільно повернуться на службу й отримають згоду командира.

"Особам, що скоїли тяжкі злочини (вбивство, грабіж, розбій), така альтернатива неможлива", - наголосила народний депутат.

Геращенко
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