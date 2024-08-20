Федоров анонсував реєстрацію шлюбу за допомогою відеозв’язку

Зміни анонсував голова Мінцифри Михайло Федоров.

За словами чиновника, послугою одруження онлайн вже скористалося понад 30 тис. українців – на тлі популярності незабаром зроблять доступним шлюб із відеозв’язку.

У Мінцифрі зазначають, що раніше молодятам потрібно було йти до ДРАЦСу, обрати дату та формат одруження, а потім сплатити держмито. За півтора року роботи аналогічної онлайн-послуги за допомогою смартфонів сім’ю створили понад 30 тис. осіб.

«Зовсім скоро презентуємо одруження онлайн з використанням відеозв’язку в Дії. Пристебніть ремені безпеки, це буде вау. Витрачайте час один на одного, а не на бюрократію», – додав Федоров.

Очікується, що за допомогою відео майбутня пара зможе обмінятися обіцянками у коханні та узаконити свої стосунки.

До речі, така послуга вже має силу – ще 30 березня уряд підтримав постанову на одруження онлайн через відеозв’язок. Не секрет, що послуга дуже потрібна в сьогоднішніх реаліях, коли війна змушує пари бути на відстані.