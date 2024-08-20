Войти | Зарегистрироваться
08:58

среда,
21 августа
Онлайн
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
Країна
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Країна
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Кількість українців, які підтримують легалізацію канабісу, перевищила кількість тих, хто проти

20.08.2024 / 16:25
В Україні в останні кілька років інтенсивно обговорювали питання обмеженої легалізації використання канабісу. З 16 серпня 2024 року набув чинності закон, який дає змогу обіг канабісу в медичних цілях. Наразі кількість українців, які підтримують легалізацію, перевищила кількість тих, хто ставиться до неї негативно.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Там зауважують, що різним респондентам соціологи ставили запитання в різному формулюванні (тобто одному респонденту ставилося лише одне запитання). Усього  тестувати три формулювання:

ставлення до легалізації медичного канабісу в цілому, без додаткових пояснень чи деталізації (базовий варіант);

ставлення до легалізації медичного канабісу з акцентом на тому, що це полегшить біль багатьом пацієнтам (зокрема, тим, хто має онкологічні захворювання та пораненим військовослужбовцям);

ставлення до легалізації медичного канабісу з уточненням, що мова йде про легкий наркотик – марихуану.

За даними КМІС, на базове запитання (без додаткової інформації) 43% українців відповідають, що вони ставляться позитивно до легалізації медичного канабісу. Майже втричі менше респондентів (16%) відповіли, що вони ставляться негативно. При цьому 41% респондентів мають або нейтральне, або невизначене ставлення.

У випадку запитання, де соціологи «уточнювали», що мова йде про легкий наркотик – марихуану, показники схвалення виявилися досить подібними. Так, 45% у такому формулюванні відповіли, що вони позитивно ставляться до легалізації (різниця порівняно з базовим запитанням – у межах статистичної похибки). Водночас частка противників хоч і статистично значущо (понад похибку) вища, але все одно становить лише 23%. Ще 32% мають нейтральне або невизначене ставлення.

У контексті, де соціологи робили акцент на полегшенні болю, більшість українців – 57% – схвалюють легалізацію медичного канабісу. Лише 14% все одно мають негативне ставлення, а ще 28% мають нейтральне або невизначене ставлення.

"Зростання позитивного ставлення до легалізації медичного канабісу можна розглядати як один із індикаторів осучаснення цінностей українців. Зараз ми спостерігаємо фундаментальні зміни у свідомості громадян, які вже схвально ставляться до легалізації. Проте при цьому варто зберігати обережність. Залишається досить велика частка тих, хто має нейтральне або невизначене ставлення. Тобто противники легалізації зберігають можливість впливати на громадську думку, і це варто враховувати", - коментують у КМІС.

опитування, канабіс
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
20 августа
19 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.