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У Раді пропонують звільняти зі служби матерів неповнолітніх, незалежно від їх перебування у шлюбі

20.08.2024 / 12:16
Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Сергій Гривко пропонує парламенту звільняти з військової служби матерів неповнолітніх, незалежно від їх перебування у шлюбі.

Про це йдеться у законопроєкті № 11485, передають Українські Новини.

Згідно з пояснювальною запискою, нинішнє законодавство передбачає підставу звільнення з військової служби під час дії воєнного стану дружин, якщо обоє із подружжя проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років.

"У зв’язку з цим виключається можливість звільнення з військової служби під час дії воєнного стану військовослужбовців-жінок, які мають дитину (дітей) віком до 18 років та не перебувають у зареєстрованому шлюбі з батьком дитини (дітей)", – йдеться у пояснювальній записці.

Законопроєктом пропонується надати право на звільнення з військової служби військовослужбовцям-жінкам, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо обоє з батьків дитини (дітей) проходять військову службу, незалежно від їх перебування у шлюбі.

військова служба, матері
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