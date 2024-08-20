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Нагорняк: Після деокупації Запорізької АЕС невідомо, скільки потрібно буде часу для відновлення її роботи

20.08.2024 / 11:14
Україна повинна одночасно зосередитися на будівництві нових атомних енергоблоків і розвитку децентралізованої системи генерації, щоб забезпечити стабільне енергопостачання як для населення, так і для промисловості.

Про це заявив народний депутат Сергій Нагорняк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

Зокрема, він зазначив, що після деокупації Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) може знадобитися кілька років для повного відновлення її роботи.

"Ми розуміємо, що після деокупації Запорізької атомної електростанції невідомо, скільки потрібно буде часу для відновлення її роботи після того, що там натворили окупанти. Можливо, підуть роки, щоб повністю відновити роботу станції, а Україна сьогодні має певний дефіцит генерації," – наголосив Нагорняк.

На його думку, Україна повинна через дипломатичні канали тиснути на світових лідерів для посилення санкцій проти росії, щоб примусити її залишити ЗАЕС. Крім того, необхідно якнайшвидше схвалити закон про добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції.

"Нам потрібно приймати парламентом закон у першому та другому читанні про добудову третього і четвертого енергоблоків і активно починати їх добудову, щоб забезпечити українців повністю і уникнути дефіциту генерації," – підкреслив нардеп.

Нагорняк також зазначив, що добудова атомних блоків є довгостроковою перспективою, але вже сьогодні в Україні активно інвестують у децентралізовані системи генерації, такі як когенераційні, газотурбінні та газопоршневі електростанції. Це дозволяє балансувати енергосистему країни.

"Це паралельні процеси, і потрібно як будувати нові атомні енергоблоки, так і розбудовувати децентралізовану систему генерації," – додав він.

ЗАЕС
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