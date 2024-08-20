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Верещук: Наступна зима буде складною. Ми повинні бути готові до цього

20.08.2024 / 10:12
Досвід гуманітарних організацій, які працюють в Україні, допоможе пережити зиму.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Телеграмі, на цьому наголосила віцепрем'єрка Ірина Верещук під час заходу з нагоди Всесвітнього дня гуманітарної допомоги, що відбувся в Києві.

«Гуманітарні організації, які працюють в Україні, демонструють високий рівень професійності. Вони дуже вмотивовані, швидко реагують на ситуації та приймають рішення», - наголосила віцепрем'єрка.

Верещук підкреслила важливість гуманітарного реагування в умовах війни. Вона наголосила на необхідності посилення захисту населення та гуманітарних працівників, які, попри ризики, продовжують виконувати свою роботу. Також віцепрем'єрка додала, що надзвичайно важливо продовжувати підтримувати цивільне населення.

«Наступна зима буде складною. Ми повинні бути готові до цього. Але за нашими плечима — досвід. Також ми знаємо, наскільки люди чекають на нашу підтримку. Тому разом ми зможемо їм допомогти», - сказала вона.

Зазначається, що під час заходу відбулася панельна дискусія, учасники якої обговорили виклики та досягнення гуманітарної діяльності в Україні під час війни. Також там презентували фотовиставку робіт, які ілюструють гуманітарну роботу в Україні.

До події долучилися Координатор системи ООН в Україні, Гуманітарний координатор Маттіас Шмале, директорка Humanitarian NGO Platform in Ukraine Йоанна Гарбалінська, голова Альянсу українських організацій громадянського суспільства Міла Леонова та очільник Координаційного гуманітарного центру Євген Коляда.

Верещук
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