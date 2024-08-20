На Полтавщині відбулася акція з вимогою встановити чіткі терміни військової служби

Про це повідомляє «Суспільне», передає Укрінформ.

Зазначається, що люди зібралися у сквері імені Олега Бабаєва. До заходу долучилося близько 20 людей - дружини та рідні військовослужбовців.

За словами організаторки пікету Наталії, вони не вимагають демобілізації, а чітких термінів служби, щоб відслуживши певний час військові могли принаймні рік побути вдома.

«Ми вийшли під час свята День Незалежності нагадати, що наші чоловіки, як і жінки теж військові боронять нас. Завдяки яким ми насолоджуємося життям, п’ємо каву, прокидаємося вранці. Але теж хочеться нагадати нашому панові Президенту: розгляньте нашу, будь ласка, петицію, дайте нам відповідь. Також хочеться, щоб наші чоловіки мали право вибору. Вони прослужили майже три роки», — розповіла організаторка пікету Наталія

Дружина військового Ніна розповіла, що чоловік понад два роки перебуває на військовій службі.

«Ми хочемо бачити свого чоловіка, свого тата поряд з дітьми. Нам повезло, він не так давно приходив у відпустку, то ми провели з ним трошки час. Це дуже складно. Він приїжджає, ти три доби звикаєш до нього, він звикає до нас. Ми не розуміємо, що з ними відбувається», — поділилася Ніна.