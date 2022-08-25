Войти | Зарегистрироваться
11:33

четверг,
25 августа
Онлайн
Знижки вже багатомільйонні: в Євпаторії у Криму – бум на продаж готелів
Фінанси
Знижки вже багатомільйонні: в Євпаторії у Криму – бум на продаж готелів
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Світ
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

На Вінниччині віруючі УПЦ провели благодійний ярмарок для ЗСУ

24.08.2022 / 10:45
На Вінниччині віруючі УПЦ провели благодійний ярмарок для ЗСУ
Источник: Центр інформації УПЦ
Усі зібрані під час проведення ярмарки кошти будуть передані на потреби Збройних Сил України

На Вінничині віряни храму святителя Миколая міста Бар провели благодійну ярмарку на підтримку українських військових.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви з посиланням на пресслужбу єпархії, віруючі продавали власноруч приготовані солодощі та випічку.

Усі зібрані під час проведення ярмарки кошти будуть передані на потреби Збройних Сил України.

Як повідомлялося раніше, митрополит Варсонофій передав військовослужбовцям техніку, придбану стараннями духовенства, мирян та благодійників Вінницької єпархії

Митрополит Варсонофій особисто освятив автомобілі, які були передані для потреб захисникам нашої країни. Храми єпархії долучились до збору коштів для ЗСУ в спеціальних скриньках.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ЗСУ, Вінницька єпархія, акція
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
25 августа
24 августа
23 августа
22 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.