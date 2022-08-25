На Вінниччині віруючі УПЦ провели благодійний ярмарок для ЗСУ

На Вінничині віряни храму святителя Миколая міста Бар провели благодійну ярмарку на підтримку українських військових.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви з посиланням на пресслужбу єпархії, віруючі продавали власноруч приготовані солодощі та випічку.

Усі зібрані під час проведення ярмарки кошти будуть передані на потреби Збройних Сил України.

Як повідомлялося раніше, митрополит Варсонофій передав військовослужбовцям техніку, придбану стараннями духовенства, мирян та благодійників Вінницької єпархії

Митрополит Варсонофій особисто освятив автомобілі, які були передані для потреб захисникам нашої країни. Храми єпархії долучились до збору коштів для ЗСУ в спеціальних скриньках.