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Федоров розповів про нові сервіси у Дії

23.06.2023 / 13:19
Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у четвер анонсував 5 нових сервісів, які будуть доступні у сервісі "Дія".

Про це пише УНН.

"5 нових сервісів, які запустимо в Дії. Серед них — довгоочікувані сервіси для водіїв: розмитнення та перереєстрація авто в кілька кліків. Вони матимуть потужний антикорупційний ефект та зекономлять купу часу для громадян. Також у роботі документи про освіту, зміна місця проживання та відшкодування вкладникам збанкрутілих банків", - написав Федоров у Telegram.

Федоров, Дія
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