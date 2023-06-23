Українці можуть влаштуватися на роботу охоронцями тільки маючи відповідні документи з військкомату

Документ опублікувала пресслужба уряду.

Зміни до 2 та 17 пунктів Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, внесені урядом, набули чинності 21 червня.

Тепер при прийому на роботу охоронцем українці, які підлягають мобілізації, мають надати:

- Відомості про проходження служби у військовому резерві або перебування у військовому оперативному резерві територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військової частини).

- Копію військового квитка, контракту або довідки, що підтверджує право на відстрочку від призову на строкову військову службу. Або ж можна надати довідку про непридатність особи до військової служби за станом здоров'я.

Зауважимо, що інформація з першого пункту має бути вказана у військовому квитку, контракті, довідці з територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Нагадаємо, раніше представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК/військкомати) отримали повноваження надсилати повістки військовозобов'язаним незалежно від того, де вони перебувають на військовому обліку.