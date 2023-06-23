Що треба знати для того, щоб вберегти від радіації продукти та тварин

Важливо не панікувати, а бути готовими до будь-якого розвитку подій. Бо потрібно захисити не лише себе, рідних, а й продукти, та домашніх улюбленців.

Як вберегти продукти

Безпечною вважається тільки та їжа, яка до радіаційної аварії була в герметичній упаковці, морозилці або холодильнику.

Перед тим, як відкривати банку або коробку з їжею, протріть її вологим рушником, а потім упакуйте його і сховайте.

Безпечна тільки вода в закритих ємностях - пляшках і бойлері. З крана та інших джерел її брати не можна. Від радіаційного пилу не рятує і кип'ятіння, тому краще мати запас чистої води.

Як захистити себе

Якщо ви опинилися поруч з радіаційною аварією:

залишайтеся в приміщенні або знайдіть його, як можна швидше.

зніміть свій одяг, якщо прийшли з вулиці, то складіть його в пакет;

одягніть чистий закритий одяг;

ні до чого не торкайтеся - радіоактивний пил осідає на стіни, стелю, дах і землю;

закрийте всі вікна і двері, заткніть щілини;

тримайте біля себе домашніх вихованців;

зробіть запас продуктів на кілька днів - складіть все в герметичний пакет і сховайте в холодне місце;

знайдіть маску або респіратор для захисту дихальних шляхів;

пийте тільки бутильовану воду - уникайте відкритих джерел;

увімкніть радіо і слухайте вказівки влади.

Без особливої потреби на вулицю краще не виходити, але якщо вам необхідно покинути укриття, не нехтуйте правилами безпеки. Одягайте гумові рукавички, плащ, чоботи і штани, не допускайте наявності відкритих ділянок тіла. Пам'ятайте про те, що вам ні в якому разі не можна торкатися землі, пити або чіпати воду, їсти фрукти і овочі. Після повернення додому прийміть душ або іншим способом змийте з себе пил, але ні в якому разі не тріть і не дряпайте шкіру.

Як захистити тварин

Під час радіоактивного зараження відбувається викид радіоактивного йоду, що руйнує щитоподібну залозу, тому важливо захистити цей орган. Для цього потрібні йодовмісні препарати, які слід прийняти всередину за реальної загрози: за 30 хв. до або в перші хвилини (максимум до 2 годин) після аварії.

Калію йодид - дієва речовина більшості препаратів. Для тварин, особливо для кішок, вона є досить небезпечною, ніж для людей. У тварин препарат може спричинити побічні ефекти: сльозотечу та виділення з носа, кашель, блювоту, діарею, відсутність апетиту, тремор м'язів та судоми, кардіоміопатію", - говорить ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна.

Через це давати тваринам препарати йоду слід дуже обережно і суворо дотримуватись дозування. Краще надати перевагу таблеткам.

Таблетки калію йодиду (200 мг):

кішкам і собакам вагою до 10 кг - 50 мг (1/4 таблетки)

собакам вагою 10-30 кг - до 85 мг (1/4+1/8 таблетки)

собакам вагою більше 30 кг - до 125 мг (1/2+1/8 таблетки)

5% розчин йоду (розчинити у склянці води):

кішкам і собакам вагою до 10 кг - 1 мл (20 крапель)

собакам вагою 10-30 кг - 1,5 мл (30 крапель)

собакам вагою понад 30 кг - 2 мл (40 крапель)

Однак варто пам'ятати, що це - спеціальні профілактичні дози, які перевищують добову потребу організму тварини в рази. Тому дати препарат можна лише 1 раз за реальної загрози радіоактивного зараження. За ознак інтоксикації негайно зверніться до клініки.

Як увійти в укриття

Перед тим, як увійти в укриття, зніміть верхній одяг. Це може усунути до 90% радіоактивного забруднення. Знімаючи одяг, намагайтесь уникнути контакту шкіри з забрудненим одягом. Покладіть його в поліетиленовий пакет або герметичний контейнер.

У приміщення, яке ви використовуєте як укриття, не має потрапляти повітря ззовні. Закрийте всі вікна, двері, вентиляційні отвори, вимкніть кондиціонер та обігрівач. За можливості перейдіть у кімнату, де немає вікон.

Від інших людей у приміщенні потрібно дистанціюватись. Не торкайтесь їх. Ви можете спричинити радіоактивне забруднення одне одного.

Залишайтесь в укритті впродовж 24 годин, якщо органи влади не нададуть інших інструкцій.