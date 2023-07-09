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Резніков: Військкомати мають стати ЦНАПами

09.07.2023 / 16:25
Українці мають перестати боятися центрів комплектації, "військкомати" мають перетворитися на сучасні ЦНАПи.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на національний телемарафон.

"Система мобілізації, система резерву, центри комплектації, колишні "військомати" – це вся "радянська спадщина", яку потрібно принципово змінювати, робити інший підхід, максимальна цифровізація. Умовно кажучи, військкомати мають стати ЦНАПами", - заявив міністр оборони.

За його словами, саме тоді робота центрів комплектації буде зрозуміла населенню, їх не боятимуться.

"Нам потрібно змінювати підхід, потрібно скасовувати заклик, робити професійну армію, але робити зрозумілий пошаровий реєстр резерву на випадок повномасштабної війни, на випадок вторгнення. Це означає, що головним нашим капіталом є люди і з ними треба працювати", - додав Резніков.

Україна має намір перейти повністю на контрактну армію

Після закінчення війни Україна планує повністю перейти на професійну армію . Передбачається, що призову не буде, але всі військовозобов'язані постійно проходитимуть перепідготовку.

Минулого року президент України Володимир Зеленський скасував весняний та осінній призов на термінову військову службу. У той же час, з 24 лютого 2022 року проводиться загальна мобілізація чоловіків від 18 до 60 років у зв'язку з війною Росії проти України.

Крім того, у жовтні 2022 року ухвалила закон про відміну призову на термінову військову службу під час війни.

ЦНАП, Резніков, військомат
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