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З початку війни в Києві зареєструвалися майже 250 тис. ВПО

05.05.2023 / 09:10
З 24 лютого 2022 року в столиці зареєструвалися майже 250 тис. внутрішньо переміщених осіб (ВПО), із них понад 45 тис. – діти.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Найбільше внутрішньо переміщених осіб зареєстровано в Дарницькому районі - майже 40 тисяч, Оболонському - понад 30 тисяч і Святошинському - близько 29 тисяч", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Зазначається, що з 2014 року в Києві зареєструвалися понад 384 тис. ВПО, з яких близько 66 тис. - діти.

"Це понад 307 тисяч сімей, понад 64 тисячі пенсіонерів і майже 14 тисяч осіб з інвалідністю", - повідомляють у КМДА.

Найбільше внутрішньо переміщених осіб приїжджають із Донецької та Луганської областей, а також із Херсонської, Харківської та Запорізької.

Щоб стати на облік як ВПО, потрібно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання або до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Крім цього, можна подати заявку через застосунок "Дія".

КМДА, ЦНАП, ВПО
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