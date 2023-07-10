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Резніков повідомив про випробування української станції радіоелектронної розвідки

10.07.2023 / 09:10
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про випробування RPS-7 Inhul - інноваційної станції радіоелектронної розвідки українського виробництва.

"Вона може виявляти ворожі радари, системи ППО та літаки з великої відстані. Отримання цієї інформації критично важливе для нашої артилерії, яка вистежує російську військову техніку. Наразі станція проходить випробування, перш ніж її можна буде офіційно поставити в українську армію", - написав він у твіттері в неділю.

Резніков подякував розробникам, спонсорам і компаніям, які допомогли втілити цей проєкт у життя.

Резніков
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