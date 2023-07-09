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Зеленський повернувся в Україну з Туреччини з командирами "Азова"

09.07.2023 / 10:15
Зеленський повернувся в Україну з Туреччини з командирами "Азова"
Президент України Володимир Зеленський повертається в Україну з Туреччини, з командирами "Азова", раніше інтернованими в Туреччині після закінчення боїв у Маріуполі.

"Повертаємося додому з Туреччини й повертаємо додому наших героїв. Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть із рідними", - написав він у телеграм-каналі.

22 вересня 2022 року Зеленський заявив, що Україні вдалося повернути п'ятьох своїх військових командирів в обмін на 55 з тих, хто воював проти Української держави і тих, хто зрадив Україну.

"Крім 200 воїнів ми повернули ще п'ятьох бойових командирів. За них довелося боротися найбільше. І найскладніше. Їм загрожувало найстрашніше. П'ятеро супергероїв - в обмін на них ми віддали 55 тих, хто не заслуговує ні на жалість, ні на співчуття, ні на сльози: тих, хто воював проти України, і тих, хто зрадив Україну, тих, хто нам із вами точно не потрібен", - заявив Зеленський у відеозверненні. За його словами, щодо цього обміну Україна домовилася з Туреччиною.

"Я говорив про це з президентом Ердоганом: що п'ятеро наших командирів, які звільняються з полону, перебуватимуть у цілковитій безпеці, у комфортних умовах і під особистою протекцією президента Туреччини хоча б до кінця війни, але ми забезпечимо їхнім сім'ям можливість із ними бачитися", - сказав він.

Начальник ГУР Кирило Буданов говорив тоді, що вони перебуватимуть там "деякий проміжок часу". Саме в такому формулюванні.

У жовтні 2022 року командиру полку Національної гвардії "Азов" Денису Прокопенку (Редис), його заступнику Святославу Паламарю, в.о. командира 36 окремої бригади морської піхоти Сергію Волинському (Волина), старшому офіцеру "Азова" Олегу Хоменку та командиру 12-ї бригади Національної гвардії України Денису Шльозі присвоїли звання "Герой України".

Источник: Интерфакс-Украина
Азов, Зеленський
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