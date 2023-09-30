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Федоров: У Дії запустили послугу повернення коштів для вкладників збанкрутілих банків

04.10.2023 / 15:23
У додатку Дія запустили послугу повернення коштів для вкладників збанкрутілих банків.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, тепер українцям не потрібно ходити в банки і витрачати зайвий час для того, щоб отримати гарантоване відшкодування зі збанкрутілих банків.

"З будь-якого селища чи містечка подаєте заяву в Дію та отримуєте гроші на свій рахунок протягом трьох днів", - зазначив Федоров.

Він додав, що зараз послуга доступна для вкладників 34 збанкрутілих банків. Всього зараз 1,4 млн рахунків на 3,2 млрд гривень, які необхідно відшкодувати.

Федоров, Дія
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