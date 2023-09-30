Федоров: У Дії запустили послугу повернення коштів для вкладників збанкрутілих банків

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, тепер українцям не потрібно ходити в банки і витрачати зайвий час для того, щоб отримати гарантоване відшкодування зі збанкрутілих банків.

"З будь-якого селища чи містечка подаєте заяву в Дію та отримуєте гроші на свій рахунок протягом трьох днів", - зазначив Федоров.

Він додав, що зараз послуга доступна для вкладників 34 збанкрутілих банків. Всього зараз 1,4 млн рахунків на 3,2 млрд гривень, які необхідно відшкодувати.