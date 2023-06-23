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Подоляк: Для зупинки українського контрнаступу росія розглядає теракт на ЗАЕС

23.06.2023 / 12:16
росія розглядає теракт на Запорізькій атомній електростанції для зупинки українського контрнаступу та створення санітарної сірої зони.

Про це радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк написав у Twitter, передають Українськi Новини.

"росія не здатна втримати Енергодар у середньостроковій перспективі, а тому розглядає масштабний теракт на ЗАЕС для зупинки українського контрнаступу та створення безлюдної санітарної сірої зони, зафіксованої на наступні роки, як частину територіального статус-кво без припинення вогню. До цієї стратегії належать і спроби ударів "Кинджалів" по дамбі в Кривому Розі", - написав він.

Подоляк зазначив, що нині росіяни додатково мінують ЗАЕС, включно з охолоджувальними басейнами.

"Чи наважаться в Кремлі на цей сценарій, сьогодні залежить виключно від реакції глобального світу. Червоні лінії мають бути накреслені, наслідки - анонсовані. Не завтра. Сьогодні", - наголосив він.

Подоляк
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