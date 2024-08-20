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Кулеба: Україна стала 125-м членом Міжнародного кримінального суду

22.08.2024 / 18:30
Ратифікувавши Римський статут, Україна демонструє свою непохитну відданість зміцненню міжнародного правосуддя та зробила ще один крок до вступу в ЄС.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у соціальній мережі X.

Міністр зазначив, що після ратифікації Верховною Радою Римського статуту у середу Україна стала 125-м членом Міжнародного кримінального суду.

«Це був довгий шлях, сповнений викликів, міфів і страхів. Жоден з них не був правдою. І сьогодні ми нарешті досягли результату завдяки лідерству президента Володимира Зеленського, багаторічній системній роботі МЗС та інших державних інституцій, волі українських парламентарів», – написав Кулеба.

Він додав, що, здійснюючи цей крок, Україна демонструє свою непохитну відданість зміцненню міжнародного правосуддя.

Кулеба зауважив, що Україна вже ефективно співпрацює з Міжнародним кримінальним судом з метою забезпечення всеохопної відповідальності за російські звірства, скоєні під час російської агресії. За його словами, тепер ця робота буде ще ефективнішою.

Також він підкреслив, що з ратифікацією Римського статуту Україна зробила ще один важливий крок до вступу в Євросоюз.

21 серпня Верховна Рада підтримала ратифікацію Римського статуту. За висловився 281 народний депутат. Римський статут набере чинності для України у перший день місяця, який настає після 60-го дня з дати передання на зберігання генсеку ООН ратифікаційної грамоти.

Римський статут МКС – це міжнародний договір, що заснував МКС. Він визначає порядок роботи суду, а також злочини, які підпадають під його юрисдикцію – це, зокрема, злочин агресії, геноциду, злочини проти людяності та воєнні злочини.

Кулеба
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