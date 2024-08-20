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Верещук: Найголовніше у здійсненні ветеранської політики - спільна координація органів влади, волонтерів та міжнародних організацій

23.08.2024 / 10:12
Державна політика, зокрема ветеранська, має формуватися на базі досвіду громад.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявила віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час VII Міжнародного ветеранського форуму «Україна. Ветерани. Єдність».

«Хочу подякувати всім, хто розуміє проблеми, готовий відстоювати їхнє вирішення, і знаходить рішення, які стають державною політикою. Вся енергія, експертиза та досвід є в громадах. Державна політика має формуватися «знизу». Той досвід, який ви маєте, ту експертизу, яку ви несете, є неоціненними», - сказала вона.

Верещук підкреслила, що у громадах з'являються ініціативи з допомоги ветеранам, які органи центральної влади потім масштабують на всю країну. Вона також зазначила, що необхідно на місцях формувати конкретний запит, на який зможуть відреагувати міністерства.

Віцепрем'єрка додала, що найголовніше у здійсненні ветеранської політики - спільна координація органів державної влади, місцевої влади, регіональної - на рівні ОВА, волонтерської спільноти, а також міжнародних організацій. Посадовиця нагадала, що понад рік щотижня працює оперативний штаб з розв'язання питань від ветеранів та їхніх родин.

«54 тижні поспіль ми збираємося та вирішуємо питання, які турбують наших ветеранів, членів їхніх сімей, родини загиблих, військовополонених, зниклих безвісти. І це надзвичайно важлива титанічна праця», - зазначила віцепрем'єрка.

Верещук
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