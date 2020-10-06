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Митрополит Антоний объяснил, что важнее для спасения: вера или дела

06.10.2020 / 14:15
Митрополит Антоний объяснил, что важнее для спасения: вера или дела
Источник: Центр информации УПЦ
Спасают нас не дела, какими бы хорошими и ценными они не были, а спасает Господь Своей милостью

Человека спасают не дела, какими бы хорошими и ценными они не были, а спасает Господь Своей милостью.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал в новом выпуске видеорубрики «Апостольские послания» официального сайта УПЦ управляющий делами УПЦ, автор книги «Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке», митрополит Антоний (Паканич). 

«Какова наша вера? Может ли она сдвинуть гору равнодушия, защитить от шквала страстей, или она однодневна? Да и ценны ли наши дела, как мы думаем, всегда ли мы их делаем ради Христа?

Снова и снова призывает нас Церковь внимательно вникнуть в свою жизнь, где закона, на который можно было надеяться, нет. Могут ли сказать, что апостол Павел веру предпочитает делам. Да, но надо себя спросить: «Наша вера так ли ценна в очах Божих, чтобы все недостатки, ошибки, грехи рассеивались, как дым, и какая у нас вера?» Есть вера – обычай, есть вера – по наследству, как у всех. Она не сдвинет гору нашего равнодушия, не станет стеной и не защитит от шквала страстей, она почти однодневна: сегодня есть, а при первом испытании спрячется», - отметил митрополит Антоний.

По его словам, «дела ценны тогда, когда делаются ради Христа. Вера же может возрастать, если мы будем молиться об этом». 

«Спасают нас не дела, какими бы хорошими и ценными они не были, а спасает Господь Своей милостью, и мы уповаем на Его крестные муки ради нашего спасения. Все в нашей жизни может и должно полниться памятью о Нем. Вера в обращение к Нему, доверие Ему, преданность Ему, дела по Его заповедям во имя Его, вся жизнь, как апостол Павел сказал: «Живу уже не я, а живет во мне Христос» (Гал. 2, 20). Но это можно будет понять тогда, когда мы похороним свое самолюбие, свой эгоизм, чтобы освободить место Господу», - заключил управделами УПЦ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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