Войти | Зарегистрироваться
20:21

четверг,
08 октября
Онлайн
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Антоний объяснил, как Господь помогает человеку измениться к лучшему

08.10.2020 / 18:35
Митрополит Антоний объяснил, как Господь помогает человеку измениться к лучшему
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Бог и человек совместно работают над изменением души личности

Человек способен на преодоление греховных страстей только вместе с Богом.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний в видеоблоге на канале «Витражи».

«Прежде всего нужно понять простую истину: Без Бога мы все ничего хорошего не можем сделать. Внутреннее беспокойство, неудовлетворенность собой при стремлении жить духовной жизнью вполне естественно, хочется ведь своими силами все в себе изменить к лучшему и убедиться, что получается так, как надо. Нет, только своими силами нам свои греховные привычки не одолеть.

При этом реальном взгляде на свое состояние, надо не забывать - душой можно обновиться, если работать над ней не одному, но вдвоем, с Богом», - объяснил владыка.

По его словам, Бог и человек совместно работают над изменением души личности.

«Человек делает все, что может, устремляясь к выполнению заповедей Божьих, а Господь Своей благодатью доводит начатое до возможного предела. Совершается это обновление души одновременно: Бог и человек работают над усовершенствованием личности, потому что Бог любит Свое создание, а человек любит Творца и хочет выполнить Его заповеди.

Когда каждый это поймет и примет, станет стараться в полную меру сил, тогда унывать и ужасаться ему и в голову не придет, ведь впереди дел много предстоит», - подчеркнул митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Антоний
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.