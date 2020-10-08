Победа Медведчука на выборах станет началом конца восточноевропейской политики Запада, – Олейник

Эта встреча стала тревожным сигналом для Запада, где понимают, что восстановление отношений между Россией и Украиной будет означать крах их восточноевропейской политики.

Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал экс-народный депутат Украины Владимир Олейник.

По словам Олейника, российское руководство уже неоднократно подавало сигналы украинскому народу о готовности к диалогу о восстановлении былой дружбы.

«В последнее время Владимир Владимирович обращается и к действующему руководству страны, и к ее народу, который также является самостоятельным субъектом политики. Ведь это именно народ выбирает власть, и Путин как бы говорит ему, если у вас будет нормальное, вменяемое правительство и хороший президент, то мы готовы снова стать близкими друзьями», – цитирует ФАН Владимира Олейника.

Бывший депутат ВР отмечает, что искренность намерений Путина подтверждает готовность предоставить Украине вакцину от коронавируса, которая на данный момент разработана только в России. Но действующая украинская власть отвергает такую помощь, ставя под угрозу миллионы жизней своих граждан.

Как пишет ФАН, Олейник объяснил, что больше всего в своей восточноевропейской политике Запад боится тандема Путина и Медведчука, который возможен, если народ Украины выберет последнего главой своего государства.

«У них есть свой устоявшийся формат общения. У них длительные и весьма доверительные отношения: напомню, что, когда Медведчук обращался к российскому президенту по вопросам обмена военнопленными, они решались намного быстрее! То же самое будет и с экономикой, и с финансовой поддержкой со стороны Москвы, если во главе украинского государства будет стоять лидер “Оппозиционной платформы – За жизнь”», – подытожил Олейник.

Напомним, что во время встречи 6 октября Владимир Путин и Виктор Медведчук обсудили возможность восстановления украинско-российских отношений и отмены санкций для украинских производителей.