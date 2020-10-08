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Школам Киева рекомендовано начать осенние каникулы 21 октября

08.10.2020 / 17:18
Департамент образования и науки Киевской городской государственной администрации (КГГА) с учетом рекомендаций Министерства образования и науки Украины рекомендовал столичным школам начать осенние каникулы 21 октября.

В частности, для предотвращения распространения коронавируса и создания безопасных условий в период проведения местных выборов.

"По информации Департамента, за парты школьники вернутся за неделю - 28 октября", - сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что на текущий момент ситуация с заболеваемостью коронавирусом в образовательных учреждениях контролируемая, но динамика - негативная. Школы и детские сады и в дальнейшем работают по определенному регламенту.

Для усиления противоэпидемической безопасности город увеличил финансирование расходов на закупку необходимых средств для школ с 30 до 40 млн грн. Уже почти на 32 млн грн закуплены дезинфицирующие и моющие средства для санитарно-гигиенической обработки помещений и ежедневной уборки во время образовательного процесса, средства индивидуальной защиты, бесконтактные термометры, бумажные полотенца и тому подобное.

Источник

каникулы, школы, КГГА
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