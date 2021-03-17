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Кличко: из-за ситуации с коронавирусом в столице каникулы для учеников 5-11 классов начнутся с четверга

17.03.2021 / 16:15
Из-за угрожающей ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Киеве власти столицы приняли решение начать весенние каникулы для учащихся 5-11 классов на два дня раньше - с четверга, 18 марта, сады и начальная школа будут работать в обычном режиме, заявил мэр Виталий Кличко.

"Из того, что в наших полномочиях - местной власти: Киев принял решение начать весенние каникулы для учащихся 5-11 классов на два дня раньше - с четверга, 18 марта. Сады и начальная школа пока будут работать в обычном режиме", - сообщил Кличко во время онлайн-брифинга 16 марта.

Он отметил, что ситуация в городе сложная: в стационарах медучреждений столицы - более 3 500 госпитализированных пациентов, из них 71% - люди в тяжелом состоянии. По его словам, это наиболее сложная ситуация для медиков Киева с начала пандемии.

"С такими темпами распространения вируса и количеством госпитализаций в сутки, уже через несколько дней мест в больницах не будет. К тому же, до сих пор, несмотря на обещания правительства, для киевлян так и не предоставили кровати в учреждениях Национальной академии наук, Минздрава и ведомственных больницах. А это в целом - более 11 000 коек ", - подчеркнул Кличко.

Также мэр Киева призвал жителей столицы носить маски и соблюдать ограничения, поскольку ситуация чрезвычайно серьезная.

"Иначе, если ситуация ухудшится, - учреждения вновь будут закрыты!" - сказал Кличко.

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каникулы, школы, коронавирус, Киев
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