Войти | Зарегистрироваться
18:12

среда,
17 марта
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Зеленский пытается убедить всех, что борется с олигархами в целом, а не лично с Медведчуком, – польский аналитический центр OSW

17.03.2021 / 16:35
Сразу после санкций Президента Украины против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука последовали санкции США в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского. Владимир Зеленский поспешил поддержать американские меры, чтобы заявить о том, что Украина якобы объявляет войну олигархам.

Но, по мнению Центра восточных исследований имени Марека Карпа в Варшаве, этот жест, призван лишь имитировать борьбу с коррупцией и олигархами. Об этом говорится в статье на официальном сайте независимого аналитического центра.

В статье говорится, что американские санкции против Коломойского носят символический характер.

«Санкции США в отношении Коломойского носят символический характер, но являются выражением поддержки Президенту Зеленскому, который в феврале ввел санкции против Виктора Медведчука», – считают в издании.

Также напоминается, что Владимир Зеленский априори не может применить такие же жесткие меры к Коломойскому, какие были применены к Медведчуку, так как олигарх контролирует часть депутатов президентской партии «Слуга народа».

«Коломойский контролирует группу из нескольких десятков депутатов в правящей фракции "Слуга народа", без голосов которых у уже распавшейся и расколотой партии Зеленского будут большие проблемы с принятием законопроектов. Более того, Коломойскому принадлежит один из крупнейших медиа-концернов в Украине, который до сих пор проводит информационную политику в поддержку Зеленского», – говорится в опубликованной аналитическим центром статье.

В заключение предполагается, что «волны», поднимаемые украинским Президентом вокруг Коломойского, вызваны желанием убедить всех, что его политика направлена на борьбу с олигархами в целом, а не на сведение личных счетов с Виктором Медведчуком.

«Это всего лишь жест, призванный имитировать борьбу с коррупцией и олигархами с целью удовлетворить западные структуры, которые оказывают финансовую поддержку Украине», – подчеркивает аналитик.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают украинскую политическую арену от оппонентов, убеждая Президента в его исключительном праве принимать противозаконные решения. При этом политик подчеркнул, что за эти решения Президенту неизбежно придется нести ответственность.

санкции, Коломойский, Медведчук, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.