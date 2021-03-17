Настоящая цель «слива» с «пленками Медведчука-Суркова - это Порошенко, - Чугаенко о признании Грицака

Так медиа-эксперт Татьяна Чугаенко в Facebook прокомментировала признание экс-главы СБУ Василия Грицака о том, что он действительно вел переговоры с представителем непризнанной ДНР Владимиром Кононовым с позывным «Царь», о чем идет речь в «записи» разговора, где звучат голоса, похожие на оппозиционного политика Виктора Медведчука и помощника российского президента Владислава Суркова.

Очевидно, подчеркнула Чугаенко, что цифровая запись подверглась монтажу, потому что аудио представляет собой обрывки нескольких разговоров.

«И главная здесь интрига - как на эти «сливы» ответит Петро, ибо «плёнки» его недоброжелатели публикуют всё новые и новые. Правда, справедливости ради надо отметить, что никакие это не «плёнки», и покупаться на штампы здесь не стоит. Я послушала запись и могу сказать, что там чётко слышно - это обрывки одного или нескольких разговоров. А в эпоху цифровых технологий смонтировать можно всё что угодно, включая разговор Гарри Поттера с Годзиллой», - сострила медиа-эксперт.

Чугаенко пояснила, что главная цель «слива» с разговором Медведчука и Суркова, который якобы имел место, - это экс-президент Украины Петр Порошенко и бывший премьер-министр Арсений Яценюк.

«Что же касается того, на кого направлена сия кампания - тут всё понятно. Главная цель этой информационной «артподготовки» - Порошенко. «Прицепом» идёт пан (или мистер - кому как больше нравится) Яценюк, который тогда был премьер-министром и, собственно, легализовал все договоренности Медведчука - и по покупке угля на неподконтрольных территориях, и по импорту электричества из России (при условии, что Киев будет поставлять электроэнергию в Крым), и по обмену пленными между Киевом и ОРДЛО», - отметила эксперт.

При этом, по словам Чугаенко, признание Грицака подтверждает, что именно Служба безопасности Украины в 2014 году выдала Виктору Медведчуку мандат на переговоры.

«Пока видим, что Грицак «вызывает огонь на себя». Кстати, если помните, раньше звучала информация, что именно СБУ выдала в 2014 году Медведчуку мандат на переговоры. И если сегодня Грицак подтверждает, что он при посредничестве Медведчука вёл переговоры с «Царём» Кононовым из ДНР, значит и мандат на такие переговоры тоже был», - сделала вывод медиа-эксперт.

В завершение Чугаенко высказала мнение, что информационная атака против Порошенко сегодня играет на руку Юлии Тимошенко, которая желает войти в коалицию с фракцией «Слуга народа» в Верховной Раде.

«Ещё один вопрос. Не менее важный. Я бы даже сказала, интрига. Зачем «зелёным» нужно «сливать» Порошенко? Допустим, развенчают они его имидж как «великого патриота Украины», и что дальше? Избиратели Порошенко всё равно не будут голосовать за Зеленского, поскольку они до сих пор воспринимают бывшего президента и нынешнего как противников. В общем, пока что объективно вся эта история играет против возможного союза «Слуга народа» + ЕС» и льёт воду на мельницу… Юле, которая в очередной раз собралась в коалицию с Зеленским и сильно хочет в премьер-министры», - заключила медиа-эксперт Татьяна Чугаенко.