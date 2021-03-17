Войти | Зарегистрироваться
18:12

среда,
17 марта
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Смертность весенней волны COVID уже превысила показатели осенней - НАН

17.03.2021 / 16:47
Национальная академия наук Украины заявила, что смертность весенней волны COVID-19 уже превысила показатели осенней. Ученые обеспокоены стремительным ростом смертности от коронавируса в Украине.

Об этом говорится на сайте НАН Украины.

Как рассказали в НАН, 12 декабря было зафиксировано средненедельный рекорд смертности - 225 смертей в сутки. Однако это было связано с задержками внесения информации в реестр смертей.

"На самом деле средненедельное число зарегистрированных смертельных случаев никогда не превышало 205 новых смертей в день. Сегодняшнее же число не связано с задержками регистрации новых смертельных случаев, поэтому можно утверждать, что смертность этой волны уже превысила осеннюю", - заявили в НАН.

В то же время, как отмечают в НАН, летальность от коронавируса остается около 2,5% после пикового значения 3% в начале февраля, когда регистрировали минимальное количество новых случаев болезни.

Напомним, весной в Украине задействовали наибольшее количество аппаратов искусственной вентиляции легких за все время пандемии коронавируса. За последнюю неделю в стране существенно возросло количество тяжелых пациентов с COVID-19.

Источник

коронавирус, смертность
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.