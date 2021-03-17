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Ученые прогнозируют рост смертности от COVID в Украине как минимум до апреля

17.03.2021 / 15:54
В Украине смертность от коронавируса еще не достигла своего пика. Рост летальных случаев в стране будет наблюдаться как минимум до начала апреля.

Об этом сообщает Национальная академия наук Украины.

Ученые отметили, что в целом рост летальных случаев в Украине начался в середине февраля.

"Пиковых значений еще не достигнуто, а это значит, что рост смертности следует ожидать как минимум до начала апреля", - сообщили в НАН.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что ученые обеспокоены стремительным ростом смертности от COVID в Украине. Количество летальных случаев весенней волны коронавируса уже превысило показатели осенней волны COVID.

Отметим, в феврале в четырех областях уровень заболеваемости и госпитализаций больных с COVID-19 существенно возрос.

Также Кроме этого сообщалось, что весной в Украине задействовали больше всего аппаратов искусственной вентиляции легких за все время пандемии. За последнюю неделю в стране участились тяжелые случаи коронавируса.

Источник

коронавирус, смертность
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